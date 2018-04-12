Тюменка пожаловалась президенту на высотку в своем огороде

17:13 12 апреля 2018 1

Домик Валентины Милушевой так и стоит среди новостроек Фото: с портала change.org

Тюменка Валентина Милушева уже десять лет живет практически на стройке. Как написала сама женщина в письме в редакцию «URA.RU», ее участок был внесен в зону фундаментального многоэтажного строительства еще в 2004 году. С тех пор на территории несколько раз сменился застройщик, вокруг вырос целый микрорайон, но вопрос с частным домом Валентины Милушевой так и не решен.

Новым застройщикам, по ее словам, участок передали как свободный без согласований на снос и обременение. «Застройщики появились на участке без уведомления, снесли часть наших построек и коммуникации. Стали нам угрожать, что сожгут наш дом вместе с нами, если мы не съедем с этого адреса», — говорится в письме. Вместе с Валентиной живет ее дочь — инвалид первой группы, колясочник.

Женщина сообщила, что после угроз сжечь ее дом писала заявления в полицию — однако в возбуждении уголовных дел ей отказывали. Тюменка даже создала петицию на популярном портале и адресовала ее президенту России — под обращением стоит более тысячи подписей. В петиции она указала, что в ее огороде уже стоит высотка ГК «Строймир». В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили — заявления от тюменки поступали. «Были проведены проверки, в результате которых оснований для возбуждения уголовных дел установлено не было», — пояснили там.

Дом регулярно топит, говорит тюменка Фото: страница в соцсетях Валентины Милушевой

Застройщиком ЖК «Пионер» на этой территории являлось ГК «СтройМир». Как рассказал корреспонденту «URA.RU» генеральный директор компании Михаил Халимон, Валентине Милушевой предлагали двухкомнатную квартиру на первом этаже одного из домов. «Но она потребовала, чтобы мы еще сделали там ремонт, и еще что-то, и все расстроилось. После этого мы перестали вести с ней переговоры», — пояснил он.

Сама Валентина Милушева сообщила корреспонденту «URA.RU», что квартиру ей никто не предлагал. «Пусть нам дадут квартиру, мы сегодня же туда переедем», — заверила она, отметив, что дом из-за стройки оказался без водоотводных каналов, его регулярно топит, и она уже подала в суд на городские власти. Согласно данным на сайте Центрального районного суда Тюмени, заседание по иску Милушевой назначено на 11 мая.