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15 апреля 2018
14 апреля 2018
00:21  15 апреля 2018 0

Патриарх Кирилл намерен остановить войну в Сирии. «Церковь может влиять на представителей политического мира»

Юбилейный архиерейский собор РПЦ. Москва, рпц, храм христа спасителя, патриарх кирилл, гундяев кирилл, христиане, ххс
Патриарх Кирилл рассказал о возможности церкви повлиять на политические процессыФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Патриарх Кирилл рассказал о намерении повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг Сирии, и попробовать предотвратить боевые действия в этой стране. С таким заявлением он выступил после телефонных переговоров с Папой Римским и православными патриархами Ближнего Востока.

По словам патриарха, обсудить происходящее в Сирии он решил после обострения конфликта. Он остался доволен беседами и намерен продолжить переговоры для урегулирования кризиса. «Есть желание продолжать в самое ближайшее время дальнейшие консультации, чтобы каким-то образом попытаться воздействовать на ситуацию, остановить кровопролитие», — подчеркнул патриарх.

На вопрос журналистов о том, какие именно действия может предпринять церковь, чтобы остановить военные действия в Сирии, глава РПЦ заявил: «Наши возможности, с одной стороны, ограничены, с другой — реально существуют. Церковь может влиять в том числе на представителей политического мира, на общественность, давая какие-то правильные координаты для миротворческого процесса».

Утром 14 апреля, как напоминает RT, США Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по правительственным объектам Сирии, где. по мнению представителей стран Запада, производят химическое оружие.

Сергей Демин
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