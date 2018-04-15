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15 апреля 2018
14 апреля 2018
07:33  15 апреля 2018 0

Распутина рассказала о смерти бывшего мужа. «Сдох, как собака»

У певицы полно претензий к бывшему супругуФото: официальный сайт Маши Распутиной

Маша Распутина выступила в передаче «Секрет на миллион» с обвинениями в адрес бывшего мужа. По словам звезды, супруг издевался над ней, был виновен в психическом расстройстве ее дочери, да еще и умер глупо.

«Он же сдох в эфире какой-то программы. Как собака сдох. Ему там не доплатили какую-то сумму, около ста долларов, и он начал скандалить. Так и умер с пеной у рта. Как жил подло, так и умер», — охарактеризовала Распутина своего бывшего мужа Владимира Ермакова в эфире НТВ.

Распутина и Ермаков были женаты 17 лет. В 1985 у пары появилась дочь. После развода, по словам певицы, бывший муж сделал все, чтобы испортить ей жизнь, в том числе и настраивая против нее дочь. У девочки к тому же вскоре выявились проблемы с психикой.

«Врачи в один голос заявили мне, что это очень серьезная болезнь, которая будет прогрессировать. Уже после я вспомнила, что у брата бывшего мужа была дочь сорокалетняя, которая по уровню развития соответствовала десятилетнему ребенку. Тогда-то и поняла, что эта проблема пришла по наследству из той семьи», — рассказывает Распутина. Сейчас девушка периодически находится на лечении, но, по словам звезды, по возвращении из больницы очень быстро снова начинает слышать различные «голоса».

Виктор Жуков
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