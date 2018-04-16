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16 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:36  16 апреля 2018 0

Трампа разозлило, что из Европы выслали слишком мало российских дипломатов

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Трамп озадачен поведем европейских партнеровФото: depositphotos.com © URA.RU
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Президента США пришел в ярость, когда узнал, сколько российских дипломатов выслали Германия и Франция. По данным СМИ, расстроило его то, что из-за количественного несоответствия Америка оказалась лидером мирового противостояния, чего он хотел избежать.

Дональд Трамп не собирался играть «ведущую роль» в противостоянии с Россией и надеялся, что европейские страны вышлют как минимум столько же дипломатов, что и США, сообщает агентство Nation News со ссылкой на Washington Post. В действительности же Америка лишила аккредитации 60 представителей дипмиссии, Англия — 23, а Франция и Германия — по четыре.

Россия по результатам скандала обвинила США в нарушении международных обязательств. Дело в том, что среди 60 высланных из Америки дипломатов 12 — сотрудники миссии ООН, на которых не должны распространяться подобные меры, напоминает «Национальная служба новостей».

Массовая высылка российских дипломатов из западных стран произошла после «дела Скрипаля». Великобритания обвинила Россию в отравлении скрывавшегося в Лондоне экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, после чего первой заявила о сокращении дипмиссии в знак протеста, ее поддержали союзники по НАТО.

Игорь Чукреев
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