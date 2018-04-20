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20 апреля 2018
19:02  20 апреля 2018 0

СМИ: «Русалу» грозят массовые сокращения

Предприятия производство Пермский край, каска
Судьба рабочих зависит от КитаяФото: Алексей Гущин © URA.RU

Попавший под санкции «Русал» может уже в июне сократить на 10-15% численность рабочих Братского и Иркутского алюминиевых заводов. Зависеть это будет от того, насколько успешным окажется замещение американских клиентов китайскими.

О грядущих массовых сокращениях на «Русале» сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в компании. Отмечается, что в настоящее время проблем с выплатой зарплат на предприятии нет, но дальнейшие перспективы будут зависеть от того, будут ли успешными переговоры с представителями Китая, пообещавшими выкупить часть алюминия, предназначавшегося ранее для США. «Примерный отсчет — полтора месяца. Какие-то решения могут быть приняты 7—10 июня. Речь идет о сокращении 10-15% работников иркутских заводов „Русала“», — цитирует агентство слова источника.

В самой компании «URA.RU» заверили, что оснований для заявлений о сокращениях нет. «Предприятия работают в штатном режиме», — заявил официальный представитель «Русала» на Урале Роман Лукичев, комментируя ситуацию на уральских заводах.

Вопрос о дальнейшей судьбе компании обсуждается уже больше недели. Слухи о грядущих сокращениях возникли после того, как «Русал» объявил о возможном техническом дефолте из-за санкций США. При этом рассматриваются различные проекты спасения компании, в том числе покупка правительством РФ части алюминия и возможная национализация заводов в качестве крайней меры.

Игорь Чукреев
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