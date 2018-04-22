Жертвами недобросовестного застройщика стали англичане Марк Буллер, его жена Риан и трое их детей. За 700 тысяч фунтов стерлингов (примерно 60 млн рублей) им продали «дом с запахом дерьма».
Коттедж в отличном районе оказался расположен прямо над канализационным насосом, а на участке сходятся сразу 11 дренажей, пишет Daily Mail. Вот уже два года в доме невозможно открыть окна из-за запаха нечистот, дети не могут играть в саду, а в солнечные дни вонь становится просто невыносимой из-за повышенного испарения. В довершение ко всему, насос регулярно выходит из строя по причине засоров — и в это время от дома стараются держаться подальше даже владельцы соседних участков.
Марк и Риан требуют у застройщика перенести канализационное оборудование в другое место. Компания, в свою очередь заявляет, что при покупке дома семья была извещена о его особенностях.
Сейчас противостояние перешло в горячую фазу: на доме красуется плакат с призывом не покупать дома Linden Homes, а подъезд к офису фирмы-застройщика глава семьи заблокировал своим авто. Буллеры рассчитывают таким образом привлечь к проблеме внимание общества и журналистов.