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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
20:45  22 апреля 2018 0

Многодетной семье продали дом за 60 миллионов, пропитанный фекалиями. ФОТО

За дом с запахом дерьма супруги судятся с застройщикомФото: Life.Ru

Жертвами недобросовестного застройщика стали англичане Марк Буллер, его жена Риан и трое их детей. За 700 тысяч фунтов стерлингов (примерно 60 млн рублей) им продали «дом с запахом дерьма».

Коттедж в отличном районе оказался расположен прямо над канализационным насосом, а на участке сходятся сразу 11 дренажей, пишет Daily Mail. Вот уже два года в доме невозможно открыть окна из-за запаха нечистот, дети не могут играть в саду, а в солнечные дни вонь становится просто невыносимой из-за повышенного испарения. В довершение ко всему, насос регулярно выходит из строя по причине засоров — и в это время от дома стараются держаться подальше даже владельцы соседних участков.

Марк и Риан требуют у застройщика перенести канализационное оборудование в другое место. Компания, в свою очередь заявляет, что при покупке дома семья была извещена о его особенностях.

Сейчас противостояние перешло в горячую фазу: на доме красуется плакат с призывом не покупать дома Linden Homes, а подъезд к офису фирмы-застройщика глава семьи заблокировал своим авто. Буллеры рассчитывают таким образом привлечь к проблеме внимание общества и журналистов.

Плакат призывает держаться подальше от фирмы-застройщика
Фото: Life.Ru
Участок буквально утыкан источниками вони
Фото: Life.Ru

Владимир Васин
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