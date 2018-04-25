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Главные новости Югры
15:19  25 апреля 2018 0

В Югре за детей-аборигенов, которые не ходят в садик, будут платить деньги

Быт Ямальских оленеводов. , ребенок, чум, оленеводы, ханты, аборигены, манси, дети, девочка, кмнс
Не все ребятишки могут ходить в детские садыФото: Иван Седов © URA.RU

В закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» сегодня, 25 апреля, внесли изменения. Это состоялось на 17-м заседании региональной Думы, документ размещен на официальном портале парламента.

Изменения коснулись детей. В категорию малышей, не обеспеченных местом в детском саду, включили тех, кто проживает «в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, где отсутствуют государственные детские сады, реализующие основную программу дошкольного образования».

Внесенные в закон изменения должны гарантировать социальную поддержку коренным малочисленным народам Севера в автономном округе. Уточнения обеспечат право граждан на получение пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет. Выплаты составляют 7 547 рублей и 3 774 рубля соответственно. Внесение предлагаемых изменений затронет интересы 48 граждан, отметили в Думе Югры.

Ксения Томашова
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