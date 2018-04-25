В Югре за детей-аборигенов, которые не ходят в садик, будут платить деньги

В закон «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» сегодня, 25 апреля, внесли изменения. Это состоялось на 17-м заседании региональной Думы, документ размещен на официальном портале парламента.
Изменения коснулись детей. В категорию малышей, не обеспеченных местом в детском саду, включили тех, кто проживает «в местах традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, где отсутствуют государственные детские сады, реализующие основную программу дошкольного образования».
Внесенные в закон изменения должны гарантировать социальную поддержку коренным малочисленным народам Севера в автономном округе. Уточнения обеспечат право граждан на получение пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и от трех до четырех лет. Выплаты составляют 7 547 рублей и 3 774 рубля соответственно. Внесение предлагаемых изменений затронет интересы 48 граждан, отметили в Думе Югры.