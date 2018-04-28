{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
28 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:02  28 апреля 2018 0

Суд повторно обязал родителей Жанны Фриске и ее пятилетнего сына вернуть 21,6 млн рублей

Похороны Жанны Фриске. Москва, шепелев дмитрий, фриске владимир
Деньги должны выплатить родители и несовершеннолетний сын певицыФото: Антон Белицкий © URA.RU

Мосгорсуд отказался передать на пересмотр решение по иску «Русфонда» о возврате денег, собранных на лечение певицы Жанны Фриске. Деньги будут взыскивать с родителей и сына певицы.

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Владимира Фриске и отказался передавать дело для рассмотрения по существу в президиум, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Ранее Мосгорсуд признал правильным решение суда первой инстанции, который обязал семью погибшей от рака певицы Жанны Фриске вернуть «Русфонду» деньги.

Сумма 21,6 млн рублей была собрана благотворительным фондом, но не потрачена на лечение певицы. Выплатить эти деньги обязали родителей Жанны Фриске — Владимира и Ольгу, а также ее несовершеннолетнего сына Платона, опекуном которого является гражданский супруг певицы Дмитрий Шепелев.

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров