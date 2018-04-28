Суд повторно обязал родителей Жанны Фриске и ее пятилетнего сына вернуть 21,6 млн рублей

Мосгорсуд отказался передать на пересмотр решение по иску «Русфонда» о возврате денег, собранных на лечение певицы Жанны Фриске. Деньги будут взыскивать с родителей и сына певицы.
Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Владимира Фриске и отказался передавать дело для рассмотрения по существу в президиум, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Ранее Мосгорсуд признал правильным решение суда первой инстанции, который обязал семью погибшей от рака певицы Жанны Фриске вернуть «Русфонду» деньги.
Сумма 21,6 млн рублей была собрана благотворительным фондом, но не потрачена на лечение певицы. Выплатить эти деньги обязали родителей Жанны Фриске — Владимира и Ольгу, а также ее несовершеннолетнего сына Платона, опекуном которого является гражданский супруг певицы Дмитрий Шепелев.