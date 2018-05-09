08:07 09 мая 2018 0

Рэпер Саша ST известен как автор хита Бузовой «Мало половин» Фото: Саша ST, Instagram

Актриса фильмов для взрослых Диана Мелисон, музыкант Саша ST, известный как автор песни Ольги Бузовой «Мало половин», и певица Elvira T сняли ролик к Дню Победы. Таким образом представители шоу-бизнеса решили почтить память ветеранов.

Строки из песни, звучащей в клипе, приводит Life.Ru: «Дольше всего в июне ждать весны. Проще всего придумать себе сны. Больше всего я бы хотел жить без войны».

Диана Мелисон — модель и блогер, ранее снималась в фильмах для взрослых. Саша ST — рэп-исполнитель, написавший для певицы и телеведущей Ольги Бузовой хит «Мало половин». Elvira T — российская певица, пишет канал Super, который опубликовал видео со съемок клипа.