Замминистра проверит, как в Кургане реализуют аналог сочинского проекта Путина

В Кургане ждут заместителя министра просвещения России Марину Ракову. Ожидается, что она посетит Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей, где планируется открыть зауральский аналог сочинского центра «Сириус», сообщили «URA.RU» собственные источники.
«Раковой покажут площадку, на основе которой планируют открыть курганский „Сириус“», — заявил инсайдер. Предполагалось, что замминистра также посетит курганскую гимназию №47, однако директор учебного заведения Ольга Баланчук сообщила «URA.RU», что этот визит не состоится. Кроме того, источники «URA.RU» предполагали, что Ракова может посетить Курганскую государственную сельхозакадемию. Ректор КГСХА Владимир Левитский не подтвердил агентству данную информацию: «Мне ничего не известно об этом. К тому же наш вуз подчиняется Минсельхозу».
Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. На официальном сайте центра сообщается, что его основная цель — раннее выявление, развитие и дальнейшая поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин и техническом творчестве.
В конце прошлого года стало известно о планах зауральских властей создать аналог «Сириуса». В феврале правительство области заключило соглашение с образовательным фондом «Талант и успех» — учредителем центра «Сириус». «Это дает нам возможность использовать уже готовые федеральные наработки центра „Сириус“, который находится под прямым патронажем президента», — заявлял тогда врио губернатора Курганской области Вадим Шумков.