Певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких фото: julianachalova Instagram

Российскую певицу Юлию Началову действительно госпитализировали. Это подтвердила ее пиар-менеджер Анна Исаева. Причина — обострившаяся подагра и высокий уровень сахара в крови.

«Юлия правда в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — цитирует Исаеву издание StarHit.

Позже пиар-менеджер Началовой опубликовала в своем instagram-аккаунте фото артистки вместе с ее коллегой по сцене Николаем Басковым. В подписи к посту Исаева вспоминала подготовку к одному из концертов. «Я запечатлела их [артистов] на диване просто так, случайно, и почему-то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя», — написала менеджер.

Началову доставили в одну из московских больниц и подключили к аппарату искусственной вентиляции, напоминает «Национальная служба новостей». Как пишет агентство Nation News, у больной диабетом певицы резко повысился сахар и врачи настояли на ее экстренной госпитализации. Позже в интервью телеканалу 360 официальный представитель Началовой Владимир Белов все сообщения о плохом состоянии певицы опроверг, назвав их «бредом».