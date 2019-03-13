Российскую певицу Юлию Началову действительно госпитализировали. Это подтвердила ее пиар-менеджер Анна Исаева. Причина — обострившаяся подагра и высокий уровень сахара в крови.
«Юлия правда в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — цитирует Исаеву издание StarHit.
Позже пиар-менеджер Началовой опубликовала в своем instagram-аккаунте фото артистки вместе с ее коллегой по сцене Николаем Басковым. В подписи к посту Исаева вспоминала подготовку к одному из концертов. «Я запечатлела их [артистов] на диване просто так, случайно, и почему-то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя», — написала менеджер.
Началову доставили в одну из московских больниц и подключили к аппарату искусственной вентиляции, напоминает «Национальная служба новостей». Как пишет агентство Nation News, у больной диабетом певицы резко повысился сахар и врачи настояли на ее экстренной госпитализации. Позже в интервью телеканалу 360 официальный представитель Началовой Владимир Белов все сообщения о плохом состоянии певицы опроверг, назвав их «бредом».
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Когда - то , много лет назад, при подготовке к бенефису Юли в концертном зале Россия (20.10.2012) « Непридуманные истории» мы провели полночи в студии Парамонова с Колей и Юлей. Писали «Молитву» , исполненную Андреа Бочелли и Селин Дион. «The prayer».Это было так спето! божественно красиво! Юля, кстати, сделала сходу примерно 12 вариантов озвучания, которые потом легли в основу фонограммы и очень украсили композицию. Ржали, как можно с Колей по- другому. Устали, всем хотелось спать. Я запечатлела их на диване, просто так, случайно, и почему- то сохранила это фото. Теперь вот смотрю на него, грущу и люблю тебя. #вечныеценности #молитва #николайбасков #юлияначалова #дружба #ятвоеплечо #непридуманныеистории #жизнь