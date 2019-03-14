В Новом Уренгое сотрудники правопорядка задержали водителя «Лады», пассажиры которой ехали на багажнике и тюбинге позади автомобиля. За выходку любителям экстрима грозит административный штраф.
«Все лица на данный момент установлены и привлечены к ответственности. На них составлен административный протокол», — рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
Инцидент произошел 13 марта. Пользователи паблика «ЧП|ДТП| Новый Уренгой» во «ВКонтакте» выложили видео, на котором молодой человек в маске лошади, стоя на багажнике, «управляет» отечественным автомобилем с помощью импровизированных поводьев. К заднему бамперу легковушки был прицеплен тюбинг, на котором ехала девушка. Участники сообщества были возмущены подобным методом передвижения и предрекали, что водитель получит штраф.