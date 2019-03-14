13 марта 2019
12 марта 2019

На Ямале полиция задержала водителя-экстремала за ролик в соцсетях. ВИДЕО

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 11:54
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, гибдд, дпс, гаи
Любителям экстрима грозит штрафФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое сотрудники правопорядка задержали водителя «Лады», пассажиры которой ехали на багажнике и тюбинге позади автомобиля. За выходку любителям экстрима грозит административный штраф.

«Все лица на данный момент установлены и привлечены к ответственности. На них составлен административный протокол», — рассказали в пресс-службе УМВД по ЯНАО.

Инцидент произошел 13 марта. Пользователи паблика «ЧП|ДТП| Новый Уренгой» во «ВКонтакте» выложили видео, на котором молодой человек в маске лошади, стоя на багажнике, «управляет» отечественным автомобилем с помощью импровизированных поводьев. К заднему бамперу легковушки был прицеплен тюбинг, на котором ехала девушка. Участники сообщества были возмущены подобным методом передвижения и предрекали, что водитель получит штраф.

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