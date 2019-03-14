Жителя Шадринска задушили в день рождения у алкомаркета

В Шадринске 13 марта у алкомаркета «Красное и белое» в поселке Северный произошла драка, в результате которой погиб мужчина 28 лет. Как рассказали очевидцы, он праздновал день рождения и отправился за очередной дозой спиртного, но по дороге ввязался в ссору.
«Сегодня у парня, которого убили, был день рождения, он его начал отмечать с утра. Это был местный житель поселка Северный. Возле магазина произошел конфликт с мужчиной и завязалась драка, в ходе которой мужчина задушил парня. Позднее он сказал сотрудникам полиции, что не хотел его убивать, а просто не рассчитал силы», — написал подробности Леонид Коробицын в группе «Шадринск — часть России» во «ВКонтакте».
В пресс-службе следственного управления СК РФ по Курганской области подтвердили факт убийства, однако подробности пообещали сообщить позже.