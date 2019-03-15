В Тюменской области до сих пор не могут отремонтировать больницу, где затопило операционный блок

Аукцион признан несостоявшимся Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Тюменской области не смогли провести аукцион по определению подрядчика для капитального ремонта больницы в Тобольске, где ранее был затоплен операционный блок. Областную больницу №3 должна были отремонтировать за 55 млн рублей из средств регионального бюджета, но электронный аукцион признали несостоявшимся.

Согласно документам на сайте госзакупок, это уже вторая попытка провести аукцион для определения подрядчика. «Аукцион не состоялся, так как были замечания по оформлению. В настоящее время они устранены, назначена новая дата проведения аукциона — 8 апреля», — в разговоре с «URA.RU» сказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Ранее «URA.RU» писало, что капитальный ремонт больницы начался в 2017 году, его контролировал лично экс-губернатор Владимир Якушев (ныне — министр строительства РФ), который выделил на работы 45 млн рублей. Работы должны были закончиться в 2018 году, но подрядчик сорвал сроки. 14 ноября в медучреждении из-за порыва трубы оказался затопленным операционный блок и частично разрушен потолок. Руководство больницы было вынуждено перенести две плановые операции, все экстренные выполнялись в обычном режиме.