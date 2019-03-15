Сотрудников пожарного надзора в Югре обвинили в коррупции

Руководитель когалымского отдела пожарного надзора и его заместитель стали фигурантами уголовного дела о коррупции. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
Выяснилось, что представители пожнадзора вымогали взятку у предпринимателей. «Руководитель отдела и его заместитель с 2016 по 2017 год предъявили директору ООО «КСБ «Альтернатива» незаконное требование о передаче им части денежных средств от заключенных и исполненных договоров ООО «КСБ «Альтернатива»» с организациями в области пожарной безопасности», — говорится в сообщении прокуратуры. Бизнесмен согласился с требованиями вымогателей, так как опасался за судьбу своего бизнеса. Он заплатил им 1,4 млн рублей.
Кроме того, сотрудники пожнадзора, игнорируя требования законодательства, занимались предпринимательской деятельностью. В итоге каждый из них получил не менее 700 тысяч рублей дохода. После того, как все эти факты стали известны, сотрудники были уволены в связи с утратой доверия. Сейчас в их отношении возбуждено уголовное дело по статье «использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности».