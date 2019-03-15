Украинские войска провели учения в Азовском море. ВИДЕО

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 14:18
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Клипарт. Санкт-Петербург, корабли, военные, санкт-петербург
В учениях были задействованы украинские боевые корабли, ракетные катера, а также силы армейской, штурмовой и истребительной авиацииФото: Александр Елизаров © URA.RU

Военные Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе провела учения в акватории Азовского моря. В маневрах участвовали украинские боевые корабли, ракетные катера, а также силы армейской, штурмовой и истребительной авиации.

Об этом ООС сообщила в своем официальном аккаунте в Facebook. «Во время учений военные отработали реакцию на атаку кораблей с воздуха, поддержку боевых кораблей ракетными катерами, а также огонь морских и воздушных сил по наводной цели», — уточняется в сообщении.

Корректировал маневры командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, уточняет RT. Он высоко оценил подготовку украинских летчиков и моряков. «Проверка боеготовности показала слаженность работы кораблей и авиации, а также способность выполнять боевые задачи точно, метко и в установленные сроки», — заявил Наев.

Это не первые учения Украины, проведенные в акватории Азова. Ранее показательные маневры с боевыми стрельбами провели украинские десантники. Они при поддержке истребителей и вертолетов захватили указанный участок земли.

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