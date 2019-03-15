Военные Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе провела учения в акватории Азовского моря. В маневрах участвовали украинские боевые корабли, ракетные катера, а также силы армейской, штурмовой и истребительной авиации.
Об этом ООС сообщила в своем официальном аккаунте в Facebook. «Во время учений военные отработали реакцию на атаку кораблей с воздуха, поддержку боевых кораблей ракетными катерами, а также огонь морских и воздушных сил по наводной цели», — уточняется в сообщении.
Корректировал маневры командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, уточняет RT. Он высоко оценил подготовку украинских летчиков и моряков. «Проверка боеготовности показала слаженность работы кораблей и авиации, а также способность выполнять боевые задачи точно, метко и в установленные сроки», — заявил Наев.
Это не первые учения Украины, проведенные в акватории Азова. Ранее показательные маневры с боевыми стрельбами провели украинские десантники. Они при поддержке истребителей и вертолетов захватили указанный участок земли.