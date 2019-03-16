Самолет пробыл в воздухе полтора часа UACRussia, YouTube (скриншот из видео «Первый полет третьего опытного самолета МС-21-300»)

На аэродроме Иркутского авиационного завода совершил свой первый полет третий опытный российский пассажирский самолет МС-21 («Магистральный самолет XXI века»). Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация на своей странице в Twitter.

«16 марта 2019 года на аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полет третьего опытного самолета МС-21-300», — говорится в сообщении.

Самолет взлетел с аэродрома и пробыл в воздухе полтора часа. Воздушное судно поднялось на высоту 3,5 тысячи метров, а его скорость достигала 500 километров в час, передает агентство Nation News. Согласно информации на сайте авиастроительной компании, полет прошел в штатном режиме. Сообщается, что в этом году летные испытания предстоит пройти и четвертому опытному самолету МС-21-300.

МС-21 представляет собой ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Авиалайнер может вместить от 150 до 211 пассажиров. Начать серийное производство воздушного судна планируется в 2021 году.