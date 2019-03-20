В райдуме место Мельникова может занять директор местной газеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директору газеты «Рабочий Надыма» Андрею Онохову предложено стать депутатом думы Надымского района. Место стало вакантным после того, как мандат сдал будущий глава «Газпром добыча Надым», а ныне первый замгендиректора этого предприятия Игорь Мельников. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщила и.о главы исполкома ямальского отделения «Единой России» Анастасия Казанцева.

«Насколько я знаю, в пятницу на заседании думы, Мельников сложил полномочия. Теперь надо провести заседание местного политсовета, где примут решение о том, кому хотят передать мандат», — отметила собеседница. Уточнить у Мельникова детали сложения депутатских полномочий не удалось. В справочной «дочки» Газпрома корреспонденту «URA.RU» сообщили, что его нет на месте, так как рабочий день уже закончился.

По информации пресс-службы ямальского отделения «Единой России», члены политсовета единогласно поддержали Андрея Онохова в качестве кандидата на вакантное депутатское кресло. Председатель думы Надымского района Анатолий Писаренко, представляя кандидата, отметил, что Онохов на протяжении нескольких лет является активным членом партии и «прожил всю свою сознательную жизнь в Надымском районе». Теперь кандидатуру Онохова будут согласовывать с президиумом регионального политсовета, а затем — передадут в территориальную избирательную комиссию Надымского района.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Игорь Мельников займет пост гендиректора «Газпром добыча Надым» 2 апреля, после того как действующий глава предприятия Сергей Меньшиков пойдет на повышение. Он займет пост начальника департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром».