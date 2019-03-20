Единороссы на Ямале нашли замену депутату Крюкову, который находится под следствием

Павел Крюков лишился поста секретаря в ноябрьском отделении ЕР Фото: Максим Егоров © URA.RU

В Ноябрьске во время отчетно-выборной конференции городского отделения «Единой России» выбрали нового секретаря. Пост занял первый замглавы администрации Ноябрьска Андрей Власов. Он избран на пятилетний срок и заменил на посту «нефтегазового генерала», депутата Заксобрания Ямала Павла Крюкова, который в данный момент находится под следствием.

«Нового секретаря выбрали путем тайного голосования. В итоге победил Андрей Власов. Он будет возглавлять местное отделение „Единой России“ в течение пяти лет», — сообщает ноябрьский телеканал Миг.

Павел Крюков, напомним, возглавил ноябрьскую ячейку ЕР в октябре 2016 года. В конце 2017 года он был задержан по подозрению в крупном коммерческом подкупе. После длительного содержания под стражей он был выпущен под подписку о невыезде и, по данным агенства, сейчас проживает в Санкт-Петербурге. В декабре 2017 года было принято решение о приостановке членства в партии Павла Крюкова, но все это время он оставался в должности секретаря. Причину, по которой смена секретаря в городском отделении ЕР произошла только сейчас, в партии не объясняют.

На данный момент уголовное дело в отношении Крюкова еще расследуется. При этом Крюков все еще является действующим депутатом Заксобрания Ямала. Но ни одного заседания с момента ареста он не посетил. Несколько раз он обращался в суд с просьбой разрешить ему поездку в Салехард на заседание думы, но получал отказ из-за подписки о невыезде.