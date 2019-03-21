Ямальский омбудсмен потребовал жестких разборок с системой здравоохранения

Анатолий Сак призвал разобраться с ямальским здравоохранением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отчет о работе ямальского уполномоченного по правам человека Анатолия Сака стал поводом для жесткого обсуждения работы системы здравоохранения ЯНАО на последнем заседании заксобрания региона. Омбудсмен доложил, что за год к нему обратились сотни людей с жалобами на многочисленные проблемы в этой сфере. Одна из обратившихся просила помощи в получении качественного лечения, но, пока профильное ведомство отвечало отписками или игнорировало запросы омбудсмена, женщина скончалась от болезни.

«Пока ждал от департамента здравоохранения разъяснений о том, как человек должен направляться на получение высокотехнологичной медицинской помощи, позвонил справиться о здоровье женщины. Ответил ее муж и сообщил, что она умерла. Все материалы по этому делу я передал в следственные органы для проверки», — рассказал омбудсмен.

Еще одна крупная проблема — перенос регионального тубдиспансера в поселок Харп. Жители поселка начали массово жаловаться на то, что пациенты диспансера с открытыми формами туберкулеза спокойно покидают медучреждение, разгуливают по поселку, в частности, проводят время на детской площадке неподалеку от больницы. Люди боятся отпускать детей гулять.

«В учреждении нет даже ворот. Я понимаю, что насильно удерживать людей в больнице незаконно. Но есть диагноз, есть режим лечения. Опыта организации лечения в таких учреждениях в стране предостаточно. Требую оградить территорию учреждения, организовать там круглосуточную охрану и проход по пропускам с подписью главврача», — потребовал Анатолий Сак.

Депутаты поддержали омбудсмена и предложили не просто принять его отчет к сведению, а пригласить представителей здравоохранения округа на разговор и детально разобрать каждую проблему.