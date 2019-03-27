Депутаты оценили работу главного претендента на пост мэра Кургана

Депутаты курганской городской думы признали удовлетворительной работу администрации Кургана и ее руководителя Андрея Потапова в 2018 году. К докладу главного претендента на пост главы города не возникло ни одного вопроса или замечания, передает корреспондент «URA.RU» с места событий.
Свой доклад Андрей Потапов зачитал дважды: сначала на совместном заседании депутатских комиссий, затем — на самом заседании думы. Тем не менее, депутаты решили не озвучивать никаких претензий градоначальнику. Возможно, сказалось отсутствие на заседание коммуниста Якова Сидорова, который чаще всего единственный задает вопросы и высказывает свое мнение.
В своем докладе Потапов особое внимание уделил увеличению собственных доходов бюджета (они выросла на 338,7 млн рублей), благоустройству города и развитию социальной сферы. Также он кратко коснулся планов на 2019 год. По его словам, в Кургане запланированы ремонт 43 школ и 20 детсадов, дальнейшее благоустройство объектов по программе «комфортная среда», масштабный ремонт дорог.
Как ранее сообщало «URA.RU», Андрей Потапов стал одним из семи претендентов на пост главы Кургана. Конкурсная комиссия оценит квалификацию претендентов 4 апреля, а уже 5 апреля депутаты проголосуют за одного из двух финалистов конкурса.