СМИ раскрыли схему хищения 4 млрд по делу экс-министра Абызова

Экс-министру якобы помогли четыре подконтрольных компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Опубликована схема хищения 4 млрд рублей, которая фигурирует в уголовном деле арестованного экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. В сложной системе задействованы несколько подконтрольных Абызову компаний, а также ряд фиктивных фирм.

«Этими компаниями, полагает следствие, Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО „Ру-Ком“», — пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на материалы дела. Речь идет о четырех дочерних структурах подконтрольного Абызову ОАО «Сибэнергострой»: ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП), АО «Энергоспецмонтаж» (ЭСМ) и ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (НЭСКО). Именно директора и топ-менеджеры этих компаний, как полагают силовики, вошли в организованное преступное сообщество, якобы основанное Абызовым.

«ОПС состояло из двух обособленных групп, которые действовали в Москве и Новосибирске», — уточняет издание. Они начали действовать за месяц до назначения Абызова министром. Политик якобы поручил членам группировки подготовить аукцион по продаже акций компаний и создать специальную офшорную компанию, которая бы выиграла аукцион. Так, по версии следствия, и появился офшор Blacksiris Trading Limited, который и выиграл аукцион по продаже акций «Инженерного центра», ПРП, ЭСМ и НЭСКО. Компания заплатила за ценные бумаги 186 млн рублей. Затем, спустя некоторое время, к Blacksiris присоединились «Сибэко» и РЭС, подконтрольные Абызову. Они перевели в офшор 2,5 и 1,5 млрд соответственно.

Абызова, напомним, задержали по подозрению в мошенничестве и создании преступного сообщества. Позже экс-министру официально предъявили обвинение и отправили его в СИЗО. А эксперты объяснили «URA.RU», почему почти забытый экс-министр стал мишенью силовиков.