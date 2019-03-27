Следственный комитет показал вещи, которые Абызов возьмет в СИЗО. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
27 марта 2019 в 15:59
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П-к министра РФ по вопросам открытого правительства М. Абызова и секретаря общественной палаты РФ А. Бречалова. Москва, абызов михаил
Экс-министр возьмет с собой в изолятор несколько книгФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Экс-министра Абызова обвиняют в афере на четыре млрд рублей

Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео отправки экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова в суд по избранию меры пресечения. В кадр попали книги, которые бывший министр возьмет с собой в СИЗО, если его возьмут под стражу.

На видео Абызов демонстрирует сотрудникам полиции содержимое своих сумок. Среди прочих вещей в кадре видны книги «Еда и мозг» Дэвида Перлмуттера, «Краткая история будущего» Юваля Харари и «Доктор Живаго» Бориса Пастернака.

Михаил Абызов задержан по подозрению в афере на четыре миллиарда рублей. Материалы его дела будут доставлены в столичный Басманный суд в 14:00 по московскому времени. Пока остается неизвестным, какую меру пресечения попросит следствие.

Напомним, бывшего министра «Открытого правительства» Абызова задержали в Москве 26 марта. Ему предъявлены обвинения по статьям «создание организованного преступного сообщества» и «мошенничество в особо крупном размере.

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