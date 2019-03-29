Федерация бокса России лишила лицензии промоутерскую компанию Titov boxing promotions, которой руководит Алексей Титов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федерация бокса России (ФБР) лишила лицензии промоутерскую компанию Titov boxing promotions, которая устраивала статусные бои на Урале. Исполнительный директор компании Алексей Титов готовит обращение к президенту России Владимиру Путину, а пока разместил открытое письмо на своей странице в Instagram.

«Уважаемый Владимир Владимирович хочу донести до вашего сведения информацию о произволе Федерации бокса России. Сегодня нашу компанию, которой в этом году исполняется 21 год, которая провела за это время более 300 профессиональных турниров Федерация бокса России лишила лицензии и тем самым сорвала проведение полуфинала кубка вашего имени…», — говорится в обращении Титова в Instagram.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Федерация бокса России (ФБР) начала расследование по поводу невыплаты гонораров боксерам после турнира 9 февраля в Сочи «Галактическая схватка III», организованного Titov boxing promotions. В рамках этого турнира прошли также отборочные бои на Кубок президента РФ Владимира Путина. По версии ФБР, гонорары боксерам должен был выплатить Алексей Титов. Промоутер при этом утверждает, что деньги боксерам должна была перевести федерация, подкрепляя это контрактами, где прописаны суммы и обязанность федерации выплатить их боксерам.

В распоряжении редакции есть официальное письмо от Федерации бокса России, в котором сообщается о прекращении действия лицензии ООО «Титов боксинг промоушен» за подписью руководителя департамента по профессиональному боксу ФБР Олега Агеева. Он подтвердил, что лицензия отозвана, но считает это обычным делом.

«Это обычная штатная ситуация, он (Алексей Титов — прим. ред) не оплатил работу официальных лиц, поэтому мы приостановили действие лицензии Titov boxing promotions. Как только рассчитается, будет поднят вопрос о возобновлении», — сказал Агеев.

Алексей Титов в беседе с корреспондентом URA.RU сообщил, что он все деньги выплатил и все дело в конфликте с генеральным секретарем ФБР Умаром Кремлевым. «ФБР нужен был повод, они его нашли. На общем собрании (перед турниром „Галактическая схватка III“, — прим.ред.) промоутеров и боксеров с федерацией все слышали, что ФБР обязуется выплатить гонорары. Более того, они хотели нам оплатить еще и трансляцию на телевидении, но потом отказались от этого. В итоге полтора месяца боксеры без денег. Судьям я деньги передал сразу через Кирилла Щелкутьева, зам Кремлева, наличными, у меня даже счетов никаких не было», — рассказал Титов.

Один из промоутеров Максим Михайлов, чей боксер участвовал в «Галактической схватке III», подтвердил, что контракт на бой подписывал с ФБР, деньги его боксер получил, но позднее заявленного срока. ФБР, отвечая на запрос URA.RU, сообщила, что на данный момент долги перед всеми участниками отборочного турнира на Кубок президента РФ Владимира Путина погашены полностью.

Следующий турнир Titov boxing promotions, в рамках которого также был запланирован полуфинал отборочного турнира на Кубок президента РФ, должен был пройти в Сочи 6 апреля. Но он не состоится. Федерация бокса проведет полуфиналы во время других турниров.

«Отборочный турнир на Кубок президента РФ Владимира Путина проводят разные промоутеры. Титов проводил один из этапов. Сейчас идет подготовка к проведению полуфиналов в г. Грозный и г. Казань. Ни у одного другого промоутера нет никаких проблем с организацией этапов турнира. Только на турнире у Титова они возникли», — сообщает пресс-служба ФБР.

Алексей Титов считает, что ФБР сорвала проведение его турнира 6 апреля, Titov boxing promotions уже потратила деньги на организацию боксерского шоу. В ближайшее время Титов подаст в суд на ФБР.