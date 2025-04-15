15 апреля 2025

В Госдуме объяснили, почему Пугачеву не признают иноагентом

Депутат Милонов: Пугачеву не признали иноагентом из-за связей в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Милонов заявил о намерении включить Пугачеву в список иноагентов
Милонов заявил о намерении включить Пугачеву в список иноагентов Фото:

Известная российская певица Алла Пугачева не включена в список физических лиц-иноагентов благодаря своим обширным связям в РФ. Вероятно, она просила не присуждать ей этот статус. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Алла Борисовна столько раз пела для стольких людей, и до начала СВО она вполне себя комфортно чувствовала в любых кабинетах и в любых аудиториях. Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», — цитирует слова Милонова NEWS.ru.

Милонов также подчеркнул, что давно бы внес Пугачеву в список иноагентов, лишив почетных званий. Однако окончательное решение в этом вопросе принимает Минюст.

Ранее призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, артистка стала ядром антироссийской пропаганды, публикуя провокационные посты в социальных сетях, касающиеся СВО.

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Известная российская певица Алла Пугачева не включена в список физических лиц-иноагентов благодаря своим обширным связям в РФ. Вероятно, она просила не присуждать ей этот статус. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Алла Борисовна столько раз пела для стольких людей, и до начала СВО она вполне себя комфортно чувствовала в любых кабинетах и в любых аудиториях. Думаю, несмотря на свою позицию, она по некоторым неформальным каналам просила не наказывать ее и войти в ее положение», — цитирует слова Милонова NEWS.ru. Милонов также подчеркнул, что давно бы внес Пугачеву в список иноагентов, лишив почетных званий. Однако окончательное решение в этом вопросе принимает Минюст. Ранее призвал признать Аллу Пугачеву иноагентом депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, артистка стала ядром антироссийской пропаганды, публикуя провокационные посты в социальных сетях, касающиеся СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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