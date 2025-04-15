15 апреля 2025

Спикер Рады Стефанчук обвинил депутатов в сотрудничестве с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Стефанчук обвинил противников военного положения в сотрудничестве с РФ
Стефанчук обвинил противников военного положения в сотрудничестве с РФ Фото:

Накануне голосования в парламенте Украины депутатов-противников обвинили в продлении военного положения в стране и сотрудничестве с российскими властями. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. 

«Финальные результаты кастинга президента РФ Владимира Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть среди тех, кто проголосует против продолжения военного положения», — написал Стефанчук на своей странице в социальных сетях. Он предположил, что голосование против продления военного положения может быть индикатором сотрудничества с российской стороной.

Дополнительно Стефанчук подчеркнул, что после окончания военного положения для проведения выборов на Украине потребуется принятие специального закона. Это связано с тем, что действующая конституция страны не предусматривает процедуры выборов в таких условиях.  

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Накануне голосования в парламенте Украины депутатов-противников обвинили в продлении военного положения в стране и сотрудничестве с российскими властями. Такое заявление сделал спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук.  «Финальные результаты кастинга президента РФ Владимира Путина в Раде уже завтра можно будет увидеть среди тех, кто проголосует против продолжения военного положения», — написал Стефанчук на своей странице в социальных сетях. Он предположил, что голосование против продления военного положения может быть индикатором сотрудничества с российской стороной. Дополнительно Стефанчук подчеркнул, что после окончания военного положения для проведения выборов на Украине потребуется принятие специального закона. Это связано с тем, что действующая конституция страны не предусматривает процедуры выборов в таких условиях.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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