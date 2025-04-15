15 апреля 2025

Совфед рассмотрит закон о контроле за иноагентами

© Служба новостей «URA.RU»
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Иноагентам запретят заниматься просветительской деятельностью в РФ
Иноагентам запретят заниматься просветительской деятельностью в РФ Фото:

На пленарном заседании 16 апреля Совет Федерации рассмотрит закон об усилении контроля за иностранными агентами. Об этом сообщают СМИ. 

«На заседании также будет рассмотрен пакет инициатив о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно законам, принятым Госдумой, иноагентами будут признаваться лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против ее безопасности», — сообщает ТАСС. 

Отмечается, что будет установлена возможность признания иноагентами лиц, вовлекающих других в сбор военно-технической информации, которая может быть использована против безопасности РФ. Также будет рассмотрен закон, запрещающий иноагентам участвовать в просветительской и образовательной деятельности в РФ, получать муниципальную финансовую поддержку и входить в органы управления госкорпораций, пишет СМИ. 

Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий признавать человека иноагентом за содействие в исполнении решений международных организаций или иностранных госорганов, в которых Россия не участвует, если эти действия направлены против безопасности страны. Планируется внести изменения в статью четыре ФЗ №255, где перечисляется деятельность иноагентов.

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На пленарном заседании 16 апреля Совет Федерации рассмотрит закон об усилении контроля за иностранными агентами. Об этом сообщают СМИ.  «На заседании также будет рассмотрен пакет инициатив о контроле за деятельностью иностранных агентов. Согласно законам, принятым Госдумой, иноагентами будут признаваться лица, содействующие исполнению решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если эти решения направлены против ее безопасности», — сообщает ТАСС.  Отмечается, что будет установлена возможность признания иноагентами лиц, вовлекающих других в сбор военно-технической информации, которая может быть использована против безопасности РФ. Также будет рассмотрен закон, запрещающий иноагентам участвовать в просветительской и образовательной деятельности в РФ, получать муниципальную финансовую поддержку и входить в органы управления госкорпораций, пишет СМИ.  Ранее URA.RU сообщало, что правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий признавать человека иноагентом за содействие в исполнении решений международных организаций или иностранных госорганов, в которых Россия не участвует, если эти действия направлены против безопасности страны. Планируется внести изменения в статью четыре ФЗ №255, где перечисляется деятельность иноагентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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