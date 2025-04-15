15 апреля 2025

Роспотребнадзор рассказал о работе пляжей Крыма и Кубани в 2025 году

Роспотребнадзор: на пляжах в Крыму и на Кубани не выявлено нарушений
© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжи в Кубани и Крыму прошли полную проверку на безопасность, сказали в Роспотребнадзоре
Пляжи в Кубани и Крыму прошли полную проверку на безопасность, сказали в Роспотребнадзоре Фото:
новость из сюжета
Разлив мазута в Черноморье

Пляжи в Краснодарском крае и Крыму будут открыты для туристов в этом году. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Тем самым в ведомстве опровергли заявление, распространяемое в интернете, о якобы запрете на курортный сезон 2025 года сразу на нескольких прибрежных зонах России.

«Данные сведения полностью являются недостоверными», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что проверки не выявили нарушений по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым.

Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора проверили качество морской воды и пляжного песка в популярных курортных районах, таких как Сочи, Туапсе, Геленджик, Лазаревский район и Новороссийск, а также в Крыму и Севастополе. По результатам исследований нарушений не выявлено, что подтверждает соответствие всех проверенных зон установленным санитарным и экологическим стандартам.

Подобные сведения, считают в ведомстве, могут распространяться из-за катастрофы, которая произошла в декабре 2024 года. Тогда в акватории Черного моря потерпели крушения два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате чего в воде оказались тысячи тонн мазута.

Накануне на пляже в Анапе на некоторых участках побережья были обнаружены новые выбросы мазута. Их заметили на участках между селом Витязево и станицей Благовещенская. А также у санатория «Эллада», на пляже детского лагеря «Приморский».

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Пляжи в Краснодарском крае и Крыму будут открыты для туристов в этом году. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Тем самым в ведомстве опровергли заявление, распространяемое в интернете, о якобы запрете на курортный сезон 2025 года сразу на нескольких прибрежных зонах России. «Данные сведения полностью являются недостоверными», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что проверки не выявили нарушений по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Краснодарского края и Республики Крым. Помимо этого, специалисты Роспотребнадзора проверили качество морской воды и пляжного песка в популярных курортных районах, таких как Сочи, Туапсе, Геленджик, Лазаревский район и Новороссийск, а также в Крыму и Севастополе. По результатам исследований нарушений не выявлено, что подтверждает соответствие всех проверенных зон установленным санитарным и экологическим стандартам. Подобные сведения, считают в ведомстве, могут распространяться из-за катастрофы, которая произошла в декабре 2024 года. Тогда в акватории Черного моря потерпели крушения два танкера: «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В результате чего в воде оказались тысячи тонн мазута. Накануне на пляже в Анапе на некоторых участках побережья были обнаружены новые выбросы мазута. Их заметили на участках между селом Витязево и станицей Благовещенская. А также у санатория «Эллада», на пляже детского лагеря «Приморский».
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