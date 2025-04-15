Путин кардинально меняет стереотипы о комфортной жизни в городах

Президент Владимир Путин разрушает сложившийся стереотип о том, что по-настоящему комфортная жизнь возможна только в Москве. Новый нацпроект «Инфраструктура для жизни» призван изменить такое видение и создать и в других городах страны такие условия, чтобы у жителей даже малых населенных пунктов не возникало мысли о переезде в мегаполис. И такие примеры уже есть — Путину о них рассказали во время заседания президиума Госсовета 15 апреля.
Новый нацпроект, отметил президент, нацелен на развитие и обустройство «огромного пространства страны». «Комплексному решению этих задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов. В них проживает две трети наших граждан. Вместе с крупнейшими мегаполисами они призваны обеспечить более гармоничную, устойчивую модель расселения по территории страны», — подчеркнул Путин.
В первую очередь, президент сказал о строительном комплексе. До 2036 года в стране планируется построить 1,38 млрд квадратных метров жилья.
Но норма в 33 квадрата на одного человека, ожидают власти, будет достигнута уже к 2030 году. Впрочем, Путин считает, что «есть риски торможения» — кредиты дорогие, спрос на жилье падает, «ипотечное кредитование сжимается».
А вот индивидуальное жилищное строительство, которое среди россиян востребовано, как никогда, остается высоким. По словам Путина, в 2024 году, было введено более 62 млн квадратных метров — это почти 58% от общего объема новостроек. «Необходимо наращивать этот сегмент жилья, обращать особое внимание на предоставление земельных участков, на их обеспеченность инфраструктурой, на создание надежных механизмов для того, чтобы граждане могли вкладывать свои средства в индивидуальное строительство», — отметил Путин.
Регионам с помощью федеральных средств предстоит решать проблемы аварийного жилья и заниматься модернизацией жилищно-коммунального хозяйства. «На широкое обновление систем ЖКХ до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей — как бюджетных, так и частных инвестиций. Надо обеспечить использование всех внутренних ресурсов и резервов отрасли, в том числе для выявления зон риска, предотвращения аварийных ситуаций, — подчеркнул Путин. –
Важно также выработать более четкие стандарты по содержанию и ремонту многоквартирных домов. Жильцам каждого из них должно быть понятно, как формируется плата за жилищные услуги, как и куда расходуются эти средства, включая сборы на капремонт».
Нацпроект «Инфраструктура для жизни» предусматривает также строительство и ремонт дорог и обновление городского общественного транспорта. «В парке не менее 85% машин должны быть современными, удобными, экологичными и безопасными для людей», — потребовал Путин.
Сегодня президента и всех участников заседания президиума Госсовета познакомили с одним из новых городов страны — Доброградом, что в Ковровском районе Владимирской области. Он строится с нуля. В Доброграде живет уже больше трех тысяч человек. Среди них — переселенцы из других стран. Кристина Губдуллина приехала из Латвии: сначала в Москву, а оттуда перебралась с семьей в тихий городок. «Мы выбрали комфортный город для жизни, для семьи», — рассказала Кристина.
Другой житель Доброграда Максим Житников, несмотря на русские корни, не имеет российского гражданства. Приехал с семьей из Германии, так как не хотел, чтобы там двум его сыновьям «навязывались европейские ценности».
«Когда встал вопрос, куда убегать, моя жена сказала – в Россию», — поделился Максим.
Единственное, чего пока не удалось сделать, — это получить российское гражданство. В беседе с мужчиной Путин перешел на немецкий. Какое-то время они так и общались друг с другом, а присутствующим оставалось только улыбаться, слушая этот диалог. Главный итог разговора — президент пообещал Житникову помочь стать полноправным гражданином России.
Впервые в заседании президиума Госсовета участвовала врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Она рассказала о введении в эксплуатацию новостройки в Нарьян-Маре.
Но Путин первым делом спросил: «Как вы, освоились на Севере?» Гехт немного смутилась: «Да, освоилась. Холодно поначалу было, но весна уже наступает».
По статистике, больше 75% населения страны (около 110 млн человек) — это городские жители. И их запросы к комфорту среды постоянно растут, объяснил URA.RU эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Долгое время вопросы общественных мест и территорий оставались прерогативой местных властей, пока в 2018 году не появился первый нацпроект «Комфортная городская среда». «Благоустройство городов стало „нормальностью“. Вопросы развития инфраструктуры для жизни решаются в комплексе: это уже не только благоустройство, ЖКХ и дороги, это еще и обновление городского общественного транспорта», — пояснил Склянчук.
По его мнению, Доброград, о котором рассказали Путину, — это показатель того, что построить новый город зачастую будет дешевле и проще, чем восстановить изношенные коммунальные сети и жилфонд в существующих городах. Однако в реальности это скорее пока единичные примеры, и власти строят планы по обновлению инфраструктуры в существующих городах.
До сих пор главная проблема была в финансировании этих проектов — денег у муниципалитетов просто не было. Как отметила в разговоре с URA.RU зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, местные власти пытались полностью переложить аварийные коммунальные сети на бизнес. «Все были уверены, что бизнес справится сам.
Заключались концессионные соглашения, но зачастую это были не прибыльные проекты. Например, в городе Щекине Тульской области посчитали, что при существующих тарифах компания-концессионер окупила бы проект через 130 лет», — объяснила Разворотнева.
То же самое касается городского транспорта. Председатель комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков рассказал URA.RU, что бизнес готов работать в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), закупать транспорт. «Структурные программы развития, инфраструктурные проекты — все это требует больших вложений. Бизнес готов вкладываться, но ждет снижения ключевой ставки и поддержки со стороны властей. Поскольку у муниципалитетов денег нет, требуется включение федерального центра, который должен выполнять все финансовые обязательства перед регионами для решения этих вопросов», — считает Широков.
Как отметил замдиректора Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин, со стартом нового нацпроекта работа по обновлению инфраструктуры получает системную основу. «Власти преследуют несколько целей, в том числе — получение лояльности населения и минимизация протестных настроений.
Исследования показывают, что качественная реализация сервисных функций государства повышает лояльность граждан. Удобные госуслуги, комфортная среда, современный транспорт – это уже снимает множество вопросов», — отметил Карягин.
Кроме того, власти пытаются решить проблему оттока населения из малых городов. Они масштабируют лучшие практики, реализованные, например, в Москве, в других городах. Научный руководитель Институт региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что по уровню комфорта со столицей (не только в пределах Садового кольца, но и за МКАД) не сравнится ни один другой город страны. «Поддержание комфортной социальной среди — это недешевое удовольствие, которое не приносит прямых доходов. Но все же есть города, где к высокому уровню комфорта власти так же стремятся, как и в Москве. Поскольку история очень затратная, федеральные власти и подключились, поэтому нацпроект обновлен», — пояснил Журавлев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.