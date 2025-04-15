15 апреля 2025

В Пермь привезут мощи патриарха Тихона, объехавшего Аляску и писавшего в NYT

© Служба новостей «URA.RU»
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Мощи будут открыты для пермяков с 3 по 4 июня
Мощи будут открыты для пермяков с 3 по 4 июня Фото:

В пермский Свято-Троицкий кафедральный собор привезут мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, объехавшего Аляску и попавшего на страницы New York Times. Святыня прибудет в Пермь 3 июня 2025 года. Событие приурочено к 100-летию со дня кончины патриарха, сообщает портал Properm.ru.

«С 3 по 4 июня пермские православные прихожане смогут поклониться мощам святителя Тихона. Они будут находиться в Свято-Троицком Кафедральном соборе», — пишет Properm.ru. Всероссийское шествие мощей началось 6 апреля из Москвы. Оно охватит 90 городов России и Беларуси.

Отмечается, что в настоящее время мощи святителя Тихона хранятся в соборе Донского монастыря в Москве. Во время своего служения в США Тихон странствовал по Аляске, где тогда уже находились православные приходы. Также его усилиями была оказана значительная помощь жителям Поволжья во время голода. Духовный деятель написал письмо о случившемся епископу Нью-Йоркскому, после чего текст попал на страницы издания New York Times.

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В пермский Свято-Троицкий кафедральный собор привезут мощи святителя Тихона, Патриарха Московского и Всероссийского, объехавшего Аляску и попавшего на страницы New York Times. Святыня прибудет в Пермь 3 июня 2025 года. Событие приурочено к 100-летию со дня кончины патриарха, сообщает портал Properm.ru. «С 3 по 4 июня пермские православные прихожане смогут поклониться мощам святителя Тихона. Они будут находиться в Свято-Троицком Кафедральном соборе», — пишет Properm.ru. Всероссийское шествие мощей началось 6 апреля из Москвы. Оно охватит 90 городов России и Беларуси. Отмечается, что в настоящее время мощи святителя Тихона хранятся в соборе Донского монастыря в Москве. Во время своего служения в США Тихон странствовал по Аляске, где тогда уже находились православные приходы. Также его усилиями была оказана значительная помощь жителям Поволжья во время голода. Духовный деятель написал письмо о случившемся епископу Нью-Йоркскому, после чего текст попал на страницы издания New York Times.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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