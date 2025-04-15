15 апреля 2025

В Госдуме рассмотрят новые сроки переселения из аварийного жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Срок переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев
Срок переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев Фото:

Установить новые сроки для переселения граждан из аварийного жилья предложили депутаты Госдумы. Переселение должно произойти не более, чем через три месяца с момента внесения жилья в список аварийного и подлежащего сносу. Соответствующий проект будет направлен на рассмотрение палаты парламента, пишут СМИ.

«Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 16 ФЗ „О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства“. Необходимо уточнить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме», — сообщает РИА Новости.

Дополнительно предусматривается, что региональные программы по переселению из аварийного жилья должны содержать конкретные сроки переселения для каждого многоквартирного дома, включенного в список признанных аварийными. Основанием для включения домов в этот список является их аварийное техническое состояние.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил рост объема аварийного фонда в связи с исчерпанием ресурса советских жилых зданий. Глава подчеркнул необходимость активизации работ по расселению ветхого жилья.

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Установить новые сроки для переселения граждан из аварийного жилья предложили депутаты Госдумы. Переселение должно произойти не более, чем через три месяца с момента внесения жилья в список аварийного и подлежащего сносу. Соответствующий проект будет направлен на рассмотрение палаты парламента, пишут СМИ. «Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 16 ФЗ „О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства“. Необходимо уточнить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме», — сообщает РИА Новости. Дополнительно предусматривается, что региональные программы по переселению из аварийного жилья должны содержать конкретные сроки переселения для каждого многоквартирного дома, включенного в список признанных аварийными. Основанием для включения домов в этот список является их аварийное техническое состояние. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил рост объема аварийного фонда в связи с исчерпанием ресурса советских жилых зданий. Глава подчеркнул необходимость активизации работ по расселению ветхого жилья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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