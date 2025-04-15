15 апреля 2025

Половина россиян наотрез отказывается говорить о сексе

«Индекс женского здоровья»: 50% россиян не готовы обсуждать сексуальное здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Женщины больше расположены обращаться к специалистам и обсуждать такие темы с близкими, чем мужчины
Женщины больше расположены обращаться к специалистам и обсуждать такие темы с близкими, чем мужчины Фото:

Сексуальное здоровье не готово обсуждать 50% россиян даже с медиками. Каждый третий избегает таких разговоров с партнером, а 43% — с близкими людьми, показало исследование «Индекс женского здоровья» «Гедеон Рихтер», проведенное совместно с аналитическим центром НАФИ. 

«Среди россиян 50% не готовы говорить о сексуальном здоровье и взаимоотношениях даже с врачом, еще 32% не хотят обсуждать эту тему со своим партнером, а 43% — с близкими людьми,» — передает РБК результаты исследования. Исследования также показывает, что женщины чаще мужчин обращаются к специалистам, но 18% из них стесняются говорить о менструации с врачом. Мужчины практически не испытывают неловкости при обсуждении этой темы.

Наибольшие сложности вызывает обсуждение болезней, которые передаются половым путем — треть респондентов избегают таких бесед. При этом вопросы контрацепции и бесплодия обсуждаются свободнее.

Британское издание Daily Mail опубликовало материал о потенциальном вреде парацетамола для мужской репродуктивной функции. В статье обсуждается возможное негативное влияние этого распространенного препарата на фертильность у мужчин.

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Сексуальное здоровье не готово обсуждать 50% россиян даже с медиками. Каждый третий избегает таких разговоров с партнером, а 43% — с близкими людьми, показало исследование «Индекс женского здоровья» «Гедеон Рихтер», проведенное совместно с аналитическим центром НАФИ.  «Среди россиян 50% не готовы говорить о сексуальном здоровье и взаимоотношениях даже с врачом, еще 32% не хотят обсуждать эту тему со своим партнером, а 43% — с близкими людьми,» — передает РБК результаты исследования. Исследования также показывает, что женщины чаще мужчин обращаются к специалистам, но 18% из них стесняются говорить о менструации с врачом. Мужчины практически не испытывают неловкости при обсуждении этой темы. Наибольшие сложности вызывает обсуждение болезней, которые передаются половым путем — треть респондентов избегают таких бесед. При этом вопросы контрацепции и бесплодия обсуждаются свободнее. Британское издание Daily Mail опубликовало материал о потенциальном вреде парацетамола для мужской репродуктивной функции. В статье обсуждается возможное негативное влияние этого распространенного препарата на фертильность у мужчин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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