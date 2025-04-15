Половина россиян наотрез отказывается говорить о сексе

Сексуальное здоровье не готово обсуждать 50% россиян даже с медиками. Каждый третий избегает таких разговоров с партнером, а 43% — с близкими людьми, показало исследование «Индекс женского здоровья» «Гедеон Рихтер», проведенное совместно с аналитическим центром НАФИ.
«Среди россиян 50% не готовы говорить о сексуальном здоровье и взаимоотношениях даже с врачом, еще 32% не хотят обсуждать эту тему со своим партнером, а 43% — с близкими людьми,» — передает РБК результаты исследования. Исследования также показывает, что женщины чаще мужчин обращаются к специалистам, но 18% из них стесняются говорить о менструации с врачом. Мужчины практически не испытывают неловкости при обсуждении этой темы.
Наибольшие сложности вызывает обсуждение болезней, которые передаются половым путем — треть респондентов избегают таких бесед. При этом вопросы контрацепции и бесплодия обсуждаются свободнее.
Британское издание Daily Mail опубликовало материал о потенциальном вреде парацетамола для мужской репродуктивной функции. В статье обсуждается возможное негативное влияние этого распространенного препарата на фертильность у мужчин.
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