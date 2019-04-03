В ХМАО умер ребенок из-за отказа родителей от госпитализации

В Ханты-Мансийске умер двухлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.
«По предварительным данным следствия, 1 апреля у ребенка поднялась температура. Родители с ребенком обратились в больницу, врачом было назначено медикаментозное лечение амбулаторно. Утром 2 апреля мальчик скончался дома», — отметили в ведомстве.
По информации источника, знакомого с ситуацией, по предварительным данным врач предлагал госпитализировать ребенка. «Есть информация, что родители сами отказались, но сейчас все подробности выясняются», — добавил собеседник. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти мальчика. Из больницы в рамках следствия изъяты все документы, имеющие отношение к ребенку.