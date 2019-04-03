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В ХМАО умер ребенок из-за отказа родителей от госпитализации

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 12:11
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Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больница, реанимация, врачи, скорая помощь
В ХМАО скончался ребенок, которому назначили домашнее лечениеФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Ханты-Мансийске умер двухлетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«По предварительным данным следствия, 1 апреля у ребенка поднялась температура. Родители с ребенком обратились в больницу, врачом было назначено медикаментозное лечение амбулаторно. Утром 2 апреля мальчик скончался дома», — отметили в ведомстве.

По информации источника, знакомого с ситуацией, по предварительным данным врач предлагал госпитализировать ребенка. «Есть информация, что родители сами отказались, но сейчас все подробности выясняются», — добавил собеседник. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причину смерти мальчика. Из больницы в рамках следствия изъяты все документы, имеющие отношение к ребенку.

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