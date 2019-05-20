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Губернатор Комарова собирает всех югорских мэров на серьезный разговор в Ханты-Мансийске

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 20:49
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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова соберет глав 22-ух муниципалитетовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Югорские власти собирают глав всех 22-ух муниципалитетов в ХМАО, а также их заместителей на совещание в Ханты-Мансийске. Об этом 20 мая «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника, организатором совещания выступает департамент внутренней политики Югры, а сама встреча будет иметь как официальную, так и неофициальную причину. «Возможно, разговор будет касаться предстоящих праймериз, которые пройдут сразу в нескольких муниципалитетах», — резюмирует инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей предстоящий сбор градоначальников объяснили проведением стратегических сессий, направленных на реализацию майских указов президента Владимира Путина. «Данное событие является продолжением стратегической сессии, прошедшей в Югре летом-осенью 2018 года. Тогда в каждом муниципалитете Югры прошли групповые форсаи?т-сессии, где формировались предложения территории? по достижению показателей и решению задач, поставленных президентом РФ в указе», — говорится в сообщении депсвязей.

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