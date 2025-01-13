Силовики проводят следственные действия
В Нягани (ХМАО) 44-летний мужчина убил друга отверткой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.
«В ночь на 30 декабря обвиняемый, находясь в квартире у своего 23-летнего знакомого, с которым они вместе распивали спиртное, в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов отверткой в область шеи и головы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», — сообщили в ведомстве.
Обвиняемый взят под стражу. Силовики проводят следственные действия.
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