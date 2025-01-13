13 января 2025

В ХМАО житель забил друга отверткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики проводят следственные действия
Силовики проводят следственные действия Фото:

В Нягани (ХМАО) 44-летний мужчина убил друга отверткой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

«В ночь на 30 декабря обвиняемый, находясь в квартире у своего 23-летнего знакомого, с которым они вместе распивали спиртное, в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов отверткой в область шеи и головы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», — сообщили в ведомстве.

Обвиняемый взят под стражу. Силовики проводят следственные действия.

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В Нягани (ХМАО) 44-летний мужчина убил друга отверткой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона. «В ночь на 30 декабря обвиняемый, находясь в квартире у своего 23-летнего знакомого, с которым они вместе распивали спиртное, в ходе ссоры нанес потерпевшему несколько ударов отверткой в область шеи и головы. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления», — сообщили в ведомстве. Обвиняемый взят под стражу. Силовики проводят следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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