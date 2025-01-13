13 января 2025

Власти ХМАО закупают служебное жилье для новых членов правительства. Инсайд

Новых замов губернатора ХМАО переселят в центр Ханты-Мансийска
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновников переселят из гостиници поближе к Дому правительства
Чиновников переселят из гостиници поближе к Дому правительства Фото:

Новых членов правительства ХМАО переселят в центр Ханты-Мансийска. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что окружные власти закупают служебное жилье для новых заместителей губернатора и глав департаментов.

«Жилье закупили в новостройке в центре города.О скором переезде пока рано говорить, потому что необходима отделка помещений, так что чиновники пока остаются в гостинице „Олимпийская“», — сообщает инсайдер.

Источник уточнил, что служебный фонд, выделенный для уволившихся при обновлении кабмина чиновников, частично был приватизирован. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что бывшим вице-губернаторам ХМАО дали месяц на выселение из служебного жилья. Новые замы и главы окружных департаментов, переехавшие на работу в Ханты-Мансийск из Тюмени, временно живут в гостинице «Олимпийская».

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Новых членов правительства ХМАО переселят в центр Ханты-Мансийска. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что окружные власти закупают служебное жилье для новых заместителей губернатора и глав департаментов. «Жилье закупили в новостройке в центре города.О скором переезде пока рано говорить, потому что необходима отделка помещений, так что чиновники пока остаются в гостинице „Олимпийская“», — сообщает инсайдер. Источник уточнил, что служебный фонд, выделенный для уволившихся при обновлении кабмина чиновников, частично был приватизирован. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что бывшим вице-губернаторам ХМАО дали месяц на выселение из служебного жилья. Новые замы и главы окружных департаментов, переехавшие на работу в Ханты-Мансийск из Тюмени, временно живут в гостинице «Олимпийская».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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