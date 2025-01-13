Новых членов правительства ХМАО переселят в центр Ханты-Мансийска. Источник в политическом истеблишменте рассказал URA.RU, что окружные власти закупают служебное жилье для новых заместителей губернатора и глав департаментов.
«Жилье закупили в новостройке в центре города.О скором переезде пока рано говорить, потому что необходима отделка помещений, так что чиновники пока остаются в гостинице „Олимпийская“», — сообщает инсайдер.
Источник уточнил, что служебный фонд, выделенный для уволившихся при обновлении кабмина чиновников, частично был приватизирован. В департамент внутренней политики направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что бывшим вице-губернаторам ХМАО дали месяц на выселение из служебного жилья. Новые замы и главы окружных департаментов, переехавшие на работу в Ханты-Мансийск из Тюмени, временно живут в гостинице «Олимпийская».
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