13 января 2025

«Пятерочка» взялась за завод, в хлебе которого жители ХМАО нашли камни

© Служба новостей «URA.RU»
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«Пятерочка» проверит поставщика выпечки «Смак»
«Пятерочка» проверит поставщика выпечки «Смак» Фото:

Сеть магазинов «Пятерочка» проверит производство поставщика выпечки «Смак», сообщил URA.RU ритейлер. В Сургутском районе жительница заявила, что ее ребенок чуть не сломал зубы о камень, найденный в хлебе производителя.

«Торговая сеть направила запрос производителю продукции, а также организует проверку производства поставщика. Напоминаем, что любой покупатель всегда может вернуть или обменять некачественный товар», — сообщила агентству пресс-служба X5 Group.

Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Смак». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. «Мы не получали ранее жалоб на булку бренда „СМАК“», — добавил ритейлер.

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Сеть магазинов «Пятерочка» проверит производство поставщика выпечки «Смак», сообщил URA.RU ритейлер. В Сургутском районе жительница заявила, что ее ребенок чуть не сломал зубы о камень, найденный в хлебе производителя. «Торговая сеть направила запрос производителю продукции, а также организует проверку производства поставщика. Напоминаем, что любой покупатель всегда может вернуть или обменять некачественный товар», — сообщила агентству пресс-служба X5 Group. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Смак». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. «Мы не получали ранее жалоб на булку бренда „СМАК“», — добавил ритейлер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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