«Пятерочка» взялась за завод, в хлебе которого жители ХМАО нашли камни

Сеть магазинов «Пятерочка» проверит производство поставщика выпечки «Смак», сообщил URA.RU ритейлер. В Сургутском районе жительница заявила, что ее ребенок чуть не сломал зубы о камень, найденный в хлебе производителя.
«Торговая сеть направила запрос производителю продукции, а также организует проверку производства поставщика. Напоминаем, что любой покупатель всегда может вернуть или обменять некачественный товар», — сообщила агентству пресс-служба X5 Group.
Агентство попросило прокомментировать ситуацию в компании «Смак». На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. «Мы не получали ранее жалоб на булку бренда „СМАК“», — добавил ритейлер.
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