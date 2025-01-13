ХМАО вошел в ТОП-5 регионов, которым везет в лотереях

ХМАО вошел в ТОП-5 самых везучих регионов России по общему объёму выигрышей и количеству победителей-миллионеров в 2025. Об этом URA.RU сообщили в «Национальной Лотерее».
«Выигрыши участников из ХМАО — Югры превысили с начала 2025 года 160 миллионов рублей. Причем одна из жительниц региона — домохозяйка из небольшого поселка выиграла рекордный приз в новогоднем тираже лотереи — более 147 миллионов рублей», — сказано в сообщении компании.
За весь 2024 год в округе зафиксировано 34 случая выигрыша от 1 миллиона рублей. А самый крупный приз в прошлом году — 6 678 105 рублей.
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