13 января 2025

ХМАО вошел в ТОП-5 регионов, которым везет в лотереях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителям ХМАО больше всех везет в лотереях
Жителям ХМАО больше всех везет в лотереях Фото:

ХМАО вошел в ТОП-5 самых везучих регионов России по общему объёму выигрышей и количеству победителей-миллионеров в 2025. Об этом URA.RU сообщили в «Национальной Лотерее».

«Выигрыши участников из ХМАО — Югры превысили с начала 2025 года 160 миллионов рублей. Причем одна из жительниц региона — домохозяйка из небольшого поселка выиграла рекордный приз в новогоднем тираже лотереи — более 147 миллионов рублей», — сказано в сообщении компании.

За весь 2024 год в округе зафиксировано 34 случая выигрыша от 1 миллиона рублей. А самый крупный приз в прошлом году — 6 678 105 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХМАО вошел в ТОП-5 самых везучих регионов России по общему объёму выигрышей и количеству победителей-миллионеров в 2025. Об этом URA.RU сообщили в «Национальной Лотерее». «Выигрыши участников из ХМАО — Югры превысили с начала 2025 года 160 миллионов рублей. Причем одна из жительниц региона — домохозяйка из небольшого поселка выиграла рекордный приз в новогоднем тираже лотереи — более 147 миллионов рублей», — сказано в сообщении компании. За весь 2024 год в округе зафиксировано 34 случая выигрыша от 1 миллиона рублей. А самый крупный приз в прошлом году — 6 678 105 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...