13 января 2025

«С ноткой бодрящих отставок»: как выглядит коктейль, посвященный губернатору ХМАО. Фото

Коктейль, посвященный главе ХМАО, оказался бодрящим и демократичным
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Коктейль «Руслан Николаевич» придумали в одном из баров Ханты-Мансийска
Коктейль «Руслан Николаевич» придумали в одном из баров Ханты-Мансийска Фото:

Коктейль «Руслан Николаевич», посвященный губернатору ХМАО Руслану Кухаруку, оказался демократичным по цене лонг-дринком. Редакция URA.RU продегустировала напиток, придуманный в одном из ресторанов Ханты-Мансийска.

«Читая состав, ждешь приторности. С первого глотка все оказывается брутальнее и строже. Можжевеловая нотка напоминает о тайге и бодрящих увольнениях некоторых чиновников югорского кабмина, выставленных на мороз. Сладость послевкусия — для оставшихся в команде и прошедших проверку „своих“», — отмечают дегустаторы.

Коктейль зеленый — цвет надежды и обновления, свежесть мяты эту ассоциацию только подчеркивает. Подается в бокалах old fashioned с кубиками льда, а вот трубочка показалась лишней — собирает весь осевший сироп со дна, и сладость перебивает вкус.

Официанты отмечают, что коктейль появился недавно. На вопрос, действительно ли его посвятили Кухаруку, ответы дают противоречивые. «Коктейля „Наталья Владимировна“ в барной карте нет и никогда не было», — уточнили в заведении.

Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске посвятили губернатору коктейль. В ресторане новинка появилась после смены главы региона.

Коктейль, посвященный губернатору ХМАО
Коктейль, посвященный губернатору ХМАО
Фото:

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Коктейль «Руслан Николаевич», посвященный губернатору ХМАО Руслану Кухаруку, оказался демократичным по цене лонг-дринком. Редакция URA.RU продегустировала напиток, придуманный в одном из ресторанов Ханты-Мансийска. «Читая состав, ждешь приторности. С первого глотка все оказывается брутальнее и строже. Можжевеловая нотка напоминает о тайге и бодрящих увольнениях некоторых чиновников югорского кабмина, выставленных на мороз. Сладость послевкусия — для оставшихся в команде и прошедших проверку „своих“», — отмечают дегустаторы. Коктейль зеленый — цвет надежды и обновления, свежесть мяты эту ассоциацию только подчеркивает. Подается в бокалах old fashioned с кубиками льда, а вот трубочка показалась лишней — собирает весь осевший сироп со дна, и сладость перебивает вкус. Официанты отмечают, что коктейль появился недавно. На вопрос, действительно ли его посвятили Кухаруку, ответы дают противоречивые. «Коктейля „Наталья Владимировна“ в барной карте нет и никогда не было», — уточнили в заведении. Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийске посвятили губернатору коктейль. В ресторане новинка появилась после смены главы региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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