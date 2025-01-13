Мэр Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков, известный в округе своим кулинарным блогом, рассказал югорчанам, как готовить необычный салат с олениной. Видео рецепта он опубликовал в личных соцсетях.
«Ваш Петрович снова на кухне. Сегодня буду готовить салат! Для этого мне понадобится фарш оленины, растительное масло, соль, перец, лимонный сок, морковка, красный перец», — сообщил мэр. Также для блюда понадобились красный лук, кинза, зеленый лук, сахар и зеленый салат.
В своем видео Маненков подробно показал каждый шаг приготовления салата. «Просто дико вкусно! Пальчики оближешь!» — заключил мэр после дегустации блюда.
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