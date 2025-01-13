В Нижневартовске (ХМАО) возле дома 85 по улице Нефтяников образовалась несанкционированная парковка на тротуаре. Местные пешеходы опасаются за свою жизнь, так как ходить приходится по краю бордюра, а зимой это особенно опасно, потому что дворы не чищены и скользко.
«В 10б микрорайоне, у стоянки, принадлежащей дому по улице Нефтяников, 85, образовалась несанкционированная парковка на тротуаре. Рядом школа и детский сад. Сейчас постоянно скользко, снег рыхлый, машины ставят прямо посередине, нам остаётся идти только по самому краю. Я уже не раз падала», — поделилась проблемой очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
Опасность заключается и в том, что двигающиеся машины постоянно заезжают на оставшуюся часть тротуара, чтобы разъехаться со встречным авто. На другой половине дороги также постоянно паркуется транспорт, занимая полосу.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре и администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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