13 января 2025

В городе ХМАО жители боятся попасть под колеса авто из-за парковки на тротуаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автолюбители не оставили пешеходам места из-за несанкционированной парковки
Автолюбители не оставили пешеходам места из-за несанкционированной парковки Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) возле дома 85 по улице Нефтяников образовалась несанкционированная парковка на тротуаре. Местные пешеходы опасаются за свою жизнь, так как ходить приходится по краю бордюра, а зимой это особенно опасно, потому что дворы не чищены и скользко.

«В 10б микрорайоне, у стоянки, принадлежащей дому по улице Нефтяников, 85, образовалась несанкционированная парковка на тротуаре. Рядом школа и детский сад. Сейчас постоянно скользко, снег рыхлый, машины ставят прямо посередине, нам остаётся идти только по самому краю. Я уже не раз падала», — поделилась проблемой очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Опасность заключается и в том, что двигающиеся машины постоянно заезжают на оставшуюся часть тротуара, чтобы разъехаться со встречным авто. На другой половине дороги также постоянно паркуется транспорт, занимая полосу.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре и администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

Вот так выглядит тротуар во дворе дома
Вот так выглядит тротуар во дворе дома
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) возле дома 85 по улице Нефтяников образовалась несанкционированная парковка на тротуаре. Местные пешеходы опасаются за свою жизнь, так как ходить приходится по краю бордюра, а зимой это особенно опасно, потому что дворы не чищены и скользко. «В 10б микрорайоне, у стоянки, принадлежащей дому по улице Нефтяников, 85, образовалась несанкционированная парковка на тротуаре. Рядом школа и детский сад. Сейчас постоянно скользко, снег рыхлый, машины ставят прямо посередине, нам остаётся идти только по самому краю. Я уже не раз падала», — поделилась проблемой очевидец в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». Опасность заключается и в том, что двигающиеся машины постоянно заезжают на оставшуюся часть тротуара, чтобы разъехаться со встречным авто. На другой половине дороги также постоянно паркуется транспорт, занимая полосу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре и администрацию города с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...