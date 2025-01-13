Сургутские предприниматели организовали бал в поддержку больных детей для благотворительного фонда «Траектория Надежды». Гостьям предложили прийти на мероприятие в масках и вечерних платьях. Однако в соцсетях посчитали наряды вульгарными, а самих женщин похожими на «шальных императриц».
«Добро — это хорошо. Мы за добро. Никакого хайпа. Констатируем — это мероприятие в масках похоже на светский бал императриц», — говорится в публикации telegram-канала «Рупор молодежи». Авторы при этом утверждают, что сравнение не несет оценки самого мероприятия. Однако пост вызвал бурные обсуждения в комментариях, где подписчики и организаторы бала обрушились с критикой на авторов поста. «Что-нибудь сначала сделайте для больных детей», — написала ведущая мероприятий в Сургуте.
В разговоре с URA.RU руководитель отдела развития фонда «Траектория Надежды» Анна Емельянова пояснила, что на балу был вечерний дресс-код. «Женщины в основном пришли в вечерних платьях в пол и в масках. Называть их „шальными императрицами“, говорить, что они пошло выглядят, это некрасиво. Это многих задело. Мы расстроены, что благие дела преподносятся в таком контексте», — поделилась с агентством Емельянова.
В программе бала, кроме благотворительного аукциона, было модное шоу и выступление артистов. По словам представителей фонда, организаторы помогли устроить мероприятие на безвозмездной основе. «Если бы мероприятие проходило платно, то общая сумма расходов составила бы порядка 725 000 рулей», — следует из сообщения telegram-канала «Траектории Надежды». По итогам бала общая сумма с пожертвованиями позволили закрыть сразу два сбора на реабилитацию детей.
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