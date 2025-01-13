13 января 2025

В ХМАО коммунальщица пойдет под суд за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Коммунальщица из Сургута брала деньги от бизнесменов
Коммунальщица из Сургута брала деньги от бизнесменов Фото:

В Сургуте (ХМАО) начальник юридического отдела Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса пойдет под суд за взятку от бизнесменов в 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Обвиняемая, занимая руководящие должности в муниципальном учреждении, получала взятки от индивидуальных предпринимателей за принятие благоприятных для них решений и общее попустительство по службе. Общая сумма полученных денежных средств составила более 600 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Обвиняемая была задержана в феврале 2024 года сотрудниками полиции во время передачи взятки посреднику, сообщили агентству в следственном комитете. Ей грозит уголовная ответственность по трем статьям УК РФ. Дело передано в городской суд.

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В Сургуте (ХМАО) начальник юридического отдела Дирекции дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса пойдет под суд за взятку от бизнесменов в 600 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Обвиняемая, занимая руководящие должности в муниципальном учреждении, получала взятки от индивидуальных предпринимателей за принятие благоприятных для них решений и общее попустительство по службе. Общая сумма полученных денежных средств составила более 600 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Обвиняемая была задержана в феврале 2024 года сотрудниками полиции во время передачи взятки посреднику, сообщили агентству в следственном комитете. Ей грозит уголовная ответственность по трем статьям УК РФ. Дело передано в городской суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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