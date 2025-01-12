12 января 2025
11 января 2025

Губернатор ХМАО наградил корреспондента URA.RU, победившую в конкурсе «Журналист года»

Руслан Кухарук наградил журналистку URA.RU за победу в конкурсе властей ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил награду журналисту URA.RU Валерии Ткачевой
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил награду журналисту URA.RU Валерии Ткачевой Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил награду корреспонденту URA.RU Валерии Ткачевой. Она стала победителем номинации на главном медиаконкурсе региональных властей Югры — «Журналист года». Награждение проходило в Ханты-Мансийске.

«Я участвовала в номинации „Молодой журналист года“. Мне дали награду за текст о югорском бойце, который штурмовал Бахмут в память о сыне», — рассказала агентству Ткачева.

По словам журналистки, участие в конкурсе стало возможным благодаря поддержке коллег. «Отдельное спасибо редактору Дмитрию Завьялову. Благодаря его поддержке я поверила в себя и решила участвовать в конкурсе», — призналась девушка.

Впечатлило журналистку знакомство с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком. Он вручил награду победительнице. «Поздравляю журналистов с профессиональным праздником! Желаю сотрудникам средств массовой информации крепкого здоровья, вдохновения, понимания родных и близких, а также трепетного отношения к своему слову и делу!» — поздравил глава региона медиасообщество Югры.

Конкурс «Журналист года Югры» проходит в регионе ежегодно. Он приурочен к Дню российской печати. На празднике отмечают лучших представителей медиасообщества региона. В 2025 году мероприятие собрало более 1000 заявок по 23 номинациям.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил журналиста URA.RU Игоря Вершинина за безупречную работу на выборах президента Российской Федерации в марте. Он получил благодарственное письмо от городской администрации.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил награду корреспонденту URA.RU Валерии Ткачевой. Она стала победителем номинации на главном медиаконкурсе региональных властей Югры — «Журналист года». Награждение проходило в Ханты-Мансийске. «Я участвовала в номинации „Молодой журналист года“. Мне дали награду за текст о югорском бойце, который штурмовал Бахмут в память о сыне», — рассказала агентству Ткачева. По словам журналистки, участие в конкурсе стало возможным благодаря поддержке коллег. «Отдельное спасибо редактору Дмитрию Завьялову. Благодаря его поддержке я поверила в себя и решила участвовать в конкурсе», — призналась девушка. Впечатлило журналистку знакомство с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком. Он вручил награду победительнице. «Поздравляю журналистов с профессиональным праздником! Желаю сотрудникам средств массовой информации крепкого здоровья, вдохновения, понимания родных и близких, а также трепетного отношения к своему слову и делу!» — поздравил глава региона медиасообщество Югры. Конкурс «Журналист года Югры» проходит в регионе ежегодно. Он приурочен к Дню российской печати. На празднике отмечают лучших представителей медиасообщества региона. В 2025 году мероприятие собрало более 1000 заявок по 23 номинациям. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил журналиста URA.RU Игоря Вершинина за безупречную работу на выборах президента Российской Федерации в марте. Он получил благодарственное письмо от городской администрации.
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