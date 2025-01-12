Губернатор ХМАО наградил корреспондента URA.RU, победившую в конкурсе «Журналист года»

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук вручил награду корреспонденту URA.RU Валерии Ткачевой. Она стала победителем номинации на главном медиаконкурсе региональных властей Югры — «Журналист года». Награждение проходило в Ханты-Мансийске.
«Я участвовала в номинации „Молодой журналист года“. Мне дали награду за текст о югорском бойце, который штурмовал Бахмут в память о сыне», — рассказала агентству Ткачева.
По словам журналистки, участие в конкурсе стало возможным благодаря поддержке коллег. «Отдельное спасибо редактору Дмитрию Завьялову. Благодаря его поддержке я поверила в себя и решила участвовать в конкурсе», — призналась девушка.
Впечатлило журналистку знакомство с губернатором ХМАО Русланом Кухаруком. Он вручил награду победительнице. «Поздравляю журналистов с профессиональным праздником! Желаю сотрудникам средств массовой информации крепкого здоровья, вдохновения, понимания родных и близких, а также трепетного отношения к своему слову и делу!» — поздравил глава региона медиасообщество Югры.
Конкурс «Журналист года Югры» проходит в регионе ежегодно. Он приурочен к Дню российской печати. На празднике отмечают лучших представителей медиасообщества региона. В 2025 году мероприятие собрало более 1000 заявок по 23 номинациям.
Ранее URA.RU сообщало, что мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин наградил журналиста URA.RU Игоря Вершинина за безупречную работу на выборах президента Российской Федерации в марте. Он получил благодарственное письмо от городской администрации.
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