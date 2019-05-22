Ямальские бизнесмены, просившие помощи у Путина, судятся с мэрией

Судебное заседание назначено на 30 мая Фото: CCO/succo/Pixabay

Бизнесмены Ноябрьска (ЯНАО), которые просили защиты у президента России Владимира Путина, подали иск в окружной арбитражный суд. Об этом «URA.RU» сообщил один из предпринимателей Геннадий Гунько.

Предыдущее судебное заседание окончилось в пользу мэрии. Бизнесменов вынуждали снести здание, которое, по версии администрации, не вписывается в установленные границы. «Ждем суда, который пройдет 30 мая. Подали иск по поводу точек координат земельного участка, за которые они цепляются. Якобы мы самовольно его захватили, а это была реестровая ошибка», — предприниматель Геннадий Гунько.

По словам бизнесмена, в мэрии пытались уладить конфликт и направили мировое соглашение. Предлагали сначала компенсацию — три миллиона рублей, затем восемь миллионов. Сумма коммерсантов не устроила, так как они считают, что рыночная цена здания в два раза выше.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» Гунько уточнил, что к мировому соглашению с мэрией они до сих пор не пришли. Коммерсант видит причину в том, что экспертная комиссия оценила территорию, на которой стоит здание, в девять миллионов рублей, а бизнесмены запрашивали от администрации 11 миллионов.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии Ноябрьска не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» не ответили.

Ранее агентство сообщало, что на фасаде здания «ПаркКафе» в Ноябрьске предприниматели вывесили баннер, в котором попросили президента защитить их от «произвола» мэрии. Также, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они поставили «первый антикоррупционный» спектакль. В нем сыграли местные школьники и студенты.