Андрей Осипов скончался в Тюмени 21 мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Прощание с пресс-секретарем губернатора Тюменской области Андреем Осиповым прошло в Тюмени 23 мая. Он скончался 21 мая из-за тяжелой болезни. Траурную церемонию посетили несколько сотен человек.

Проводить Осипова в последний путь прибыли члены правительства региона во главе с губернатором Александром Моором, депутаты областной и городской думы, мэр Тюмени Руслан Кухарук, представители силовых ведомств, общественных организаций и журналисты федеральных и региональных СМИ. После прощания похороны состоялись на кладбище «Мемориал».

Осипову было 40 лет. Долгие годы он работал в пресс-службе губернатора, а в июле 2018 года возглавил ее, став официальным представителем Моора. У умершего остались жена и двое детей.

«URA.RU» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Осипова.

У входа в ритуальный зал выстроилась огромная очередь Фото: Анастасия Богданова

Губернатор Александр Моор пришел проститься со своим пресс-секретарем Фото: Анастасия Богданова

На прощание прибыла политическая элита региона. На фото: вице-губернатор Сергей Сарычев, первый заместитель главы области Наталья Шевчик, председатель гордумы Тюмени Евгений Заболотный и другие. Фото: Анастасия Богданова

В ритуальном зале стояли десятки венков от различных организаций Фото: Анастасия Богданова