Прощание с пресс-секретарем губернатора Тюменской области Андреем Осиповым прошло в Тюмени 23 мая. Он скончался 21 мая из-за тяжелой болезни. Траурную церемонию посетили несколько сотен человек.
Проводить Осипова в последний путь прибыли члены правительства региона во главе с губернатором Александром Моором, депутаты областной и городской думы, мэр Тюмени Руслан Кухарук, представители силовых ведомств, общественных организаций и журналисты федеральных и региональных СМИ. После прощания похороны состоялись на кладбище «Мемориал».
Осипову было 40 лет. Долгие годы он работал в пресс-службе губернатора, а в июле 2018 года возглавил ее, став официальным представителем Моора. У умершего остались жена и двое детей.
«URA.RU» приносит искренние соболезнования родным и близким Андрея Осипова.