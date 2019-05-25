Глава РЖД зарабатывает по 18 млн рублей в месяц

Олег Белозеров получил доход от зарплаты, вкладов в банках и ценных бумаг Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Гендиректор ОАО РЖД Олег Белозеров за 2018 год заработал более 220 млн рублей. Это следует из данных на сайте компании.

«Эта сумма складывается из дохода по основному месту работы (191 654 831,20 рубля) и дохода от вкладов в банках», — цитирует ТАСС пресс-службу РЖД. При этом в 2017 году заработок Белозерова составил 180,5 млн рублей. 20%-ый рост обусловлен премированием руководителя за успехи в работе. Белозеров не владеет недвижимым или движимым имуществом, однако в его безвозмездном бессрочном пользовании находится квартира в Москве площадью 193 кв. м.

Супруга гендиректора РЖД заработала более 18,2 млн рублей. Ее заработок сложился из доходов по основному месту работы, а также от вкладов в банке и ценных бумаг. Она владеет московской квартирой площадью 193 кв. м, машиноместом — 14,4 кв. м и тремя автомобилями — «ГАЗ М-21», «ГАЗ-21И» и Range Rover. Кроме того, дочь Белозеровых в безвозмездном пользовании имеет квартиру в столице площадью 193 кв. м.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин за 2018 год заработал 29,5 млн рублей. По основному месту работы он получил 23,5 млн рублей.