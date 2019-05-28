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Главный следователь Ямала купил себе Lada Granta

Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
28 мая 2019 в 07:50
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Комиссия по оплате труда Курган, следственный комитет, полковник, погоны
В предыдущей декларации автомобиля у руководителя СУ СКР по ЯНАО не былоФото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Декларационная кампания

Руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров в 2018 году купил себе Lada Granta и заработал почти пять миллионов рублей (4,8 млн рублей). Об этом говорят сведения о доходах, опубликованные на сайте ведомства.

Годом ранее главный следователь заработал на 1,8 млн рублей меньше (2,9 млн рублей). Супруга Егорова владеет автомобилем Mercedes-Benz A 140. В 2018 году она заработала 1,2 млн рублей, что на 360 тысяч больше, чем годом ранее.

Во владении у Егорова остались две квартиры, но в одной из них ему принадлежит лишь четверть доли, остальное — супруге и двум несовершеннолетним детям. Количество недвижимого имущества у него не изменилось.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» пресс-секретарь ямальского управления СКР Елена Демьянова отказалась комментировать содержание декларации руководителя ведомства и уточнять у него причины покупки автомобиля отечественной марки.

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