Главный следователь Ямала купил себе Lada Granta

Руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров в 2018 году купил себе Lada Granta и заработал почти пять миллионов рублей (4,8 млн рублей). Об этом говорят сведения о доходах, опубликованные на сайте ведомства.
Годом ранее главный следователь заработал на 1,8 млн рублей меньше (2,9 млн рублей). Супруга Егорова владеет автомобилем Mercedes-Benz A 140. В 2018 году она заработала 1,2 млн рублей, что на 360 тысяч больше, чем годом ранее.
Во владении у Егорова остались две квартиры, но в одной из них ему принадлежит лишь четверть доли, остальное — супруге и двум несовершеннолетним детям. Количество недвижимого имущества у него не изменилось.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» пресс-секретарь ямальского управления СКР Елена Демьянова отказалась комментировать содержание декларации руководителя ведомства и уточнять у него причины покупки автомобиля отечественной марки.