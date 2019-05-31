Источник: проблемы с дольщиками у олигарха из ХМАО возникли из-за вывода денег со стройки

Андрей Копайгора должен достроить два дома, где приобрели квартиры почти 200 дольщиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Проблемы с завершением строительства двух домов в сургутском микрорайоне «Любимый» у владельца компании «ДЭП» и влиятельного бизнесмена Андрея Копайгора возникли из-за вывода денег в другие проекты. Об этом «URA.RU» заявил источник, знакомый с ситуацией.

«По моим данным, порядка 83 миллионов рублей, которые заплатили дольщики „ДЭПа“, прошли через „Югорский завод строительных материалов“ на завод „Элкап“, потому что предприятию в определенный момент нужны были деньги. Обратно их никто не вернул. Отсюда и возникли проблемы. Конечный бенефициар всех активов сам Копайгора», — заявил собеседник агентства.

На встрече с дольщиками в присутствии губернатора Югры Натальи Комаровой Копайгора финансовые трудности компании связывал с именем прежнего директора «ДЭПа» Олега Калиниченко и заявлял, что им сейчас занимаются сотрудники ОБЭПа. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту «URA.RU» заявили, что никаких уголовных дел в отношении прежнего руководителя компании не заведено. Сам бывший директор «ДЭПа» в разговоре с журналистом агентства сообщил, что имел несколько разговоров с сотрудниками полиции. «Меня два раза вызывали на допросы. На этом вопросы ко мне закончились», — рассказал Калиниченко. Дозвониться до Копайгора корреспонденту агентства не удалось.

Как ранее сообщало «URA.RU», к 3 июня окружные и городские чиновники подготовят новую дорожную карту с конкретными шагами, которые должны позволить достроить все проблемные дома, в том числе и компании «ДЭП». Копайгора ранее в беседе с журналистом агентства заявлял, что первая новостройка должна быть завершена к концу августа, вторая — зимой 2019 года. Кроме того, все дольщики получат компенсацию в размере 450 тысяч рублей.