Встреча главы региона с дольщиками длилась больше 6 часов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Сургуте до 3 июня будет разработана дорожная карта по решению проблем дольщиков. За подготовку документа отвечает заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев, который остается в крупнейшем городе ХМАО на это время. Такое решение, как передает корреспондент «URA.RU» приняла глава региона Наталья Комарова во время встречи с жителями, которые столкнулись с задержками в строительстве домов.

Всего в Сургуте оказалось почти полтора десятка проблемных объектов, в них квартиры купили почти тысяча человек. Больше всего несданных домов у компании «Северстрой». И если на ЖК «Кедровый» нашлись два инвестора, которые готовы достроить жилой комплекс, то в «Любимом», «Уютном» и River House ситуация куда хуже. У застройщика не хватает ни оборотных средств, ем партнеров, готовых взяться за этот проект. Понимая весь объем проблемы Комарова и приняла решение оставить в Сургуте своего зама. «Андрей Николаевич, вы не уезжаете, пока не решите проблему. Наша главная задача — не допустить в Сургуте появления обманутых дольщиков», — заявила глава региона.

Одним из самых драматичных моментов встречи стал разговор одной из дольщиц с руководителем фирмы «Северстрой». «Я продала трехкомнатную квартиру, взяла ипотеку, использовала материнский капитал и купила себе новое жилье. Из-за задержки строительства, у меня больше нет денег снимать жилье. Богдан Евгеньевич, где вы живете? Я готова переселиться в вашу квартиру», — поделилась эмоциями женщина. Глава компании «Северстрой» Богдан Нестор обещал лично разобраться в этой истории.

Пришлось давать объяснения и другим сургутским застройщикам, которые задерживают сроки окончания строительства домов — «ДЭП», «Салаир», «Новострой», «ВостокСтрой-Капитал». Губернатор призвала чиновников и застройщиков активно сотрудничать с инициативной группой дольщиков, чтобы сразу согласовать с ними все решения. «Если надо привлекайте другие строительные фирмы из округа. Запритесь все в одной комнате и не выходите, пока по каждому из домов не будет четкого понимания сроков окончания строительства. Подпишет и будет следить за исполнением этого документа глава Сургута Вадим Шувалов», — добавила губернатор Югры.

Ранее «URA.RU» уже сообщало о намерениях Комаровой приехать в Сургут, поскольку ее аккаунт в Instagram был переполнен сообщениями от дольщиков, которые жаловались на критическое положение дел в со сроками возведения новостроек.